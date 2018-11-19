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19 ноя 2018

Skoda Kodiaq GT показали в Гуанчжоу

Skoda Kodiaq GT показали в Гуанчжоу
Автор фото: фирма-производитель

На китайском автосалоне показали спортивную версию Kodiaq. Cтоит отметить, что реализация модели не ограничится китайским рынком и будет выведена в «мир». Вполне возможно, что и до России автомобиль доберется

Что такое Skoda Kodiaq GT - это занижение подвески на 27 мм  и уменьшение размеров на 63 мм по отношению к стандартному кроссоверу. Кроме того - измененный кузов с ниспадающей линией крыши и сильным наклоном задних стоек, как итог - отсутствие третьего ряда сидений и уменьшенный объем багажника. Собственно, это все визуальные отличия от стандартной модели, разве что можно добавить несколько интерьерных штрихов, в виде кресел-ковшей и спортивного руля с усеченным ободом.

С ходовой точки зрения отличий больше. Например, под капотом устанавливается 2-литровый турбомотор в вариантах 186 и 220 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Кроме того, как самому мощному исполнению, автомобилю положен полный привод.

Компания называет Kodiaq GT "китайским эксклюзивом". По мнению Skoda, такой шаг ярче всего подчеркивает отношение чешского бренда к Китаю как к стратегическому рынку: только в Поднебесной марка продает сразу четыре вседорожных модели. Однако, компания не отрицает появление Kodiaq GTи на мировых рынках. Отвечая на вопрос о российских продажах,  представители ограничиваются туманным заявлением «все возможно».

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При написании новости использовалась информация:
Известия, АвтоВести

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