«Заряженный» Skoda Kodiaq RS снимут с производства

Компания Skoda в ближайшие недели прекратит сборку и поставку «заряженных» кроссоверов Kodiaq RS по причине несоответствия их двигателей действующим нормам токсичности. Битурбодизель, очевидно, отправят в отставку — но саму модификацию обещают вернуть в линейку

Двухлитровый битурбодизель мощностью 240 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента, который ставят Skoda Kodiaq RS, выбрасывает в атмосферу 209–217 граммов CO? на каждый километра пробега. Это довольно много, учитывая тот факт, что европейское законодательство предусматривает снижение среднего показателя по модельному ряду до 95 граммов на километр уже к 2021 году. Такие жесткие нормы вынудили чешскую компанию снять с производства «заряженный» кроссовер — но это не означает, что от него полностью отказываются.

В каком виде Kodiaq RS вернётся в строй, пока неизвестно. Производитель называет лишь ориентировочные сроки: одновременно с рестайлингом в середине жизненного цикла модели, то есть в первой половине следующего года. Дизельный двигатель, очевидно, уйдет в отставку, а на смену ему может прийти бензиновый агрегат.