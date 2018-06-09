Чехи еще в прошлом году подтвердили информацию о том, что флагманский кроссовер Kodiaq получит «заряженную» версию RS. Правда, к ее тестам приступили только сейчас.

Фотошпионам удалось заснять сильно замаскированный кроссовер во время испытаний на Северной петле Нюрбургринга. Несмотря на маскировку видно, что машина имеет более агрессивный аэродинамический обвес с большим воздухозаборником в переднем бампере. Кроме того, на кроссовер установлены как минимум 19-дюймовые колеса.

«Спортивную» версию Skoda Kodiaq оснастят 2-литровым дизелем с двойным турбонаддувом мощностью около 240 л.с. Этот силовой агрегат, но в меньшей форсировке, используется на Volkswagen Tiguan. Как ожидается, Skoda Kodiaq RS сможет преодолеть отметку в 100 км/ч спустя 6,5 секунд после старта.

Премьера машины намечена на осень. Вероятнее всего, публичный дебют Skoda Kodiaq RS состоится на автосалоне в Париже, а ее продажи начнутся либо в конце этого года, либо в начале следующего.