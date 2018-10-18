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18 окт 2018

Skoda официально представила кросс-купе Kodiaq GT

Skoda официально представила кросс-купе Kodiaq GT
Автор фото: фирма-производитель

Skoda не отстаёт от современных трендов автомобилестроения. Одно из новых и перспективных направлений – купеобразные кроссоверы

У этих автомобилей гибридные свойства городских паркетников сочетаются с кузовом купе и соответствующим убранством салона.

Кросс-купе Kodiaq GT для компании Skoda – первый автомобиль такого конструктивного класса. Он отличается от собрата, полного кроссовера: короче на 64 мм, а клиренс меньше на 27 мм.

В качестве силовых агрегатов пока предлагаются два варианта двухлитрового турбированного мотора, с различной степенью форсирования до 186 лошадиных сил и до 220 лошадей. Трансмиссия – семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Колёсная формула будет представлена в двух вариантах – передний привод и полный. Уже в базовой комплектации много электронных помощников и систем: обзор слепых зон, система предотвращения фронтальных столкновений и другие современные элементы.

В качестве опции будет доступна мультимедиа система с поддержкой Apple CarPlay и MirrorLink. Другая современная опция – виртуальная приборная панель.

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