Чешская компания Skoda рассматривает возможность организации серийного производства нового кроссовера Kodiaq на территории РФ.

Впервые об этом стало известно еще в середине октября, когда руководитель российского подразделения Skoda Мирослав Кроуп заявил, что руководство компании обсуждает вопрос об организации серийной сборки нового кроссовера в России. По его словам, в компании понимают, что одним из необходимых условий для увеличения своей доли на российском рынке является локализация производства моделей из наиболее коммерчески успешных сегментов, а на сегодняшний день в России им является сегмент SUV.

Как утверждает Кроуп, основные споры ведутся вокруг того, на мощностях какой именно производственной площадки будет лучше собирать новинку. Так, Skoda Kodiaq может быть поставлен на сборочные линии завода в Калуге или в Нижнем Новгороде.

Сейчас же глава чешской компании Бернхард Майер прояснил этот вопрос. По его словам, производство автомобиля будет налажено в Нижнем Новгороде.

«Наша новая ударная сила — это Kodiaq, продажи которого начнутся в России. В любом случае Россия — очень интересный рынок, и у нас даже мысли нет уходить с него. Если бы мы не верили в Россию, мы не стали бы выводить на рынок Kodiaq. Мы хотим производить его в Нижнем Новгороде, и он выйдет на российский рынок в мае. Более того, мы всерьез просчитываем возможность производить на нашей площадке в Нижнем Новгороде автомобили не только для российского рынка, но и для экспорта в страны Европы», - заявил он.