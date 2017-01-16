Британское издание «Evo» со ссылкой на авторитетные источники сообщает, что чешская компания Skoda планирует создать «заряженную» модификацию нового кроссовера Kodaiq.

Как утверждает собеседник издания, руководитель отдела исследований и новых разработок чешской компании Кристиан Штрубе, руководство Skoda уже приняло окончательное решение по этому вопросу и на данный момент идет подготовка к созданию новинки.

По предварительной информации, «горячая» версия Skoda Kodiaq будет оснащаться четырехцилиндровым силовым агрегатом на тяжелом топливе с рабочим объемом два литра и мощностью 240 л.с. – аналогичный сейчас используется в конструкции немецкого Volkswagen Tiguan. Для этой модели он комплектуется роботизированной КПП и способен обеспечить разгон с места до 100 км/ч всего за 6,5 секунды. Однако, немало вероятно, что для чешского кроссовера двигатель будет несколько модернизирован. По словам Штрубе, «заряженный» Kodiaq станет самым быстрым автомобилем в модельном ряду Skoda.

Стоит отметить, что пока самым мощным бензиновым двигателем в моторной гамме чешского кроссовера остается двухлитровый турбированный мотор с отдачей 180 л.с., тогда как самым мощным «дизелем» является 190-сильный агрегат аналогичного объема.

Напомним, что стандартная модификация Skoda Kodiaq выйдет на российский рынок в ближе к середине текущего года. О появлении будущей RS-версии кроссовера в России пока не сообщается.