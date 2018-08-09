Skoda уже давно делает спецсерии некоторых своих моделей, которые носят название Laurin & Klement в честь основателей компании Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента. Такую комплектацию получил и флагманский кроссовер Kodiaq

Эту версию можно узнать по шильдикам Laurin & Klement на передних крыльях и накладках порогах, многочисленным хромированным элементам, включая решетку радиатора, и полностью светодиодным фарам. На данной комплектации установлены иные бамперы, а также черные 19-дюймовые легкосплавные колеса.



Салон машины отделан вставками, окрашенными черным «рояльным» лаком, на педалях появились алюминиевые накладки, а на кожаных сиденьях логотипы с названием комплектации. Кроме того, Skoda Kodiaq Laurin & Klement имеет амбиентную подсветку с возможностью выбора одного из десяти цветов.

У кроссовера довольно богатое оснащение: водительское сиденье имеет электрорегулировки, кроссовер получил спортивный мультируль, зеркала заднего вида с электрорегулировками, обогревом и электроприводом, точечными светильниками и системой мониторинга «слепых» зон, систему кругового обзора с помощью камер, тонированные задние стекла и аудиосистему Canton с девятью динамиками.

В число опций входят: адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (до 210 км/ч), ассистент парковки с прицепом и система управления дальним светом. Модель может оснащаться полностью настраиваемой цифровой приборной панелью и панорамной крышей с электроприводом. Есть пакет для сна задних пассажиров, включающий специальные подголовники, солнцезащитные шторки для боковых стекол и текстильные коврики с уступом для ног. Опциональная виртуальная педаль позволит открывать и закрывать крышку багажного отделения одним движением ноги под бампером.

Skoda Kodiaq Laurin & Klement доступна исключительно в полноприводном варианте с 2-литровым бензиновым двигателем (180 л.с.) и 2-литровым турбодизелем (150 л.с.) по цене от 2 834 000 и 2 790 000 рублей соответственно.

