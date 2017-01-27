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27 янв 2017

Skoda продолжает расширять список модификаций Kodiaq

Skoda продолжает расширять список модификаций Kodiaq
Автор фото: неткаршоу.ком

Чешская компания Skoda представила еще одну модификацию для нового кроссовера Kodiaq – на этот раз спортивную.

Недавняя новинка чешского автопроизводителя стремительно обрастает различными модификациями. Так, недавно Skoda показала внедорожную версию Kodiaq, которая «вживую» будет представлена в марте на Международном автосалоне в Женеве. Однако поскольку одной спецверсии для такого крупного мотор-шоу будет недостаточно, компания подготовила новую спортивную вариацию Kodiaq под названием Sportline.

Внешне новинка будет отличаться от стандартного кроссовера наличием большного количества хромированных деталей, черными боковыми зеркалами и рейлингами, а также новой накладкой для заднего бампера. Кроме того, автомобиль получит два комплекта колесных дисков – на 19 и 20 дюймов.

Как и Kodiaq Scout, спортивная версия кроссовера лишена базового 1,4-литрового TSI с отдачей 125 л.с., вся остальная моторная гамма будет представлена в полном объеме. Напомним, что это два бензиновых двигателя (1,4-литровый на 150 л.с. и 2,0-литровый на 180 л.с.) и два дизельных агрегата (2,0-литровые моторы с отдачей 150 л.с. и 190 л.с.).

В список дополнительного оборудования Kodiaq Sportline входит: электрический приводя для боковых зеркал, светодиодная внутренняя подсветка, датчик дождя, современный информационно-развлекательный комплекс с возможностью отображения технической информации об автомобиле, а также система Driving Mode Select с пресетами настроек для управляющей электроники. А за отдельную плату кроссовер можно будет доукомплектовать адаптивными амортизаторами DCC.

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При написании новости использовалась информация:
Lenta, Drive, Мотор

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