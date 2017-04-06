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6 апр 2017

Skoda рассекретила комплектации Kodiaq для России

Skoda рассекретила комплектации Kodiaq для России
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение Skoda рассекретило цены и комплектации своей флагманской модели, кроссовера Kodiaq

Стоимость базовой версии кажется привлекательной: всего полтора миллиона, но такие автомобили появятся у дилеров только в следующем году после локализации производства данной модели.

В июне же этого года у российских дилеров появятся топовые версии Skoda Kodiaq в комплектациях Ambition Plus и Style Plus. Стоимость первой составит минимум 1 999 000 рублей, второй — 2 315 000 рублей. Эти машины будут импортировать к нам из Чехии. Кроссовер будет доступен с бензиновыми турбодвигателями объемом 1,4 (150 л.с.) и 2 л (180 л.с.), а также с 2-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с. Все версии полноприводные и оснащены преселективными роботизированными коробками передач.

Базовое оснащение обеих версий включает в себя обогрев лобового стекла, подогрев руля,  защиту дверной кромки, которая автоматически выдвигается при открывании двери. Базовое оборудование для комплектации Ambition Plus также включает подогрев передних и задних сидений, шесть подушек безопасности, 17-дюймовые легкосплавные диски и 2-зонный климат-контроль. Автомобили в комплектации Style Plus имеют электрорегулировку кресла водителя с функцией памяти, сигнализацию, девять подушек безопасности, 3-зонный климат-контроль, 18-дюймовые колеса, сиденья с обивкой Алькантарой, электропривод двери багажника и акустическую система Canton.

Комплектация Ambition Plus также включает в себя парктроники спереди и сзади, систему контроля слепых зон, круиз-контроль с ограничителем скорости, ассистент подъема в гору, ассистент выезда с парковки задним ходом. В комплектации Style Plus дополнительно входят автопарковщик, cистема кругового обзора, система контроля дистанции спереди Front Assist с функцией аварийного торможения City Emergency Brake, cистема защиты пассажиров Crew Protect Assist и адаптивный круиз-контроль. В качестве опций доступны ассистент при буксировке прицепа Trailer Assist, система выбора режимов движения Driving Mode Select и система динамического контроля ходовой части DCC (будет доступна к заказу в 2018 году). Обе версии оснащены полностью светодиодными фарами.

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При написании новости использовалась информация:
Skoda

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