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29 мар 2018

Skoda рассказала о дешевом Kodiaq для России

Skoda рассказала о дешевом Kodiaq для России
Автор фото: фирма-производитель

Когда большой кроссовер Skoda Kodiaq вышел на российский рынок его цены оказались неконкурентоспособными. К тому же, к нам поставляли машины из Чехии, только с полным приводом и в довольно богатых комплектациях.

Все должно измениться с началом сборки данной модели на площадке в Нижнем Новгороде. К дорогим комплектациям из Чехии добавятся «местные», которые будут доступнее по цене. Пока Skoda назвала цену только на базовый вариант Kodiaq: 1 319 000 рублей. Естественно, это будет машина с 1,4-литровым турбодвигателем, передним приводом и механической коробкой передач. Но сравните с 2 017  000 рублей за полноприводную комплектацию Ambition Plus, которая является базовой сегодня.

В России уже собирают как переднее- так и полноприводные версии с механической коробкой передач и коробкой DSG. Моторы те же, что и для импортных вариантов: 1.4 TSI и 2.0 TSI. А вот вариант с турбодизелем, вероятнее всего либо вовсе исчезнет из гаммы, либо по-прежнему будет ввозиться к нам из Чехии. Все подробности в Skoda обещают раскрыть в конце апреля, когда стартуют продажи локализованных версий Kodiaq.

Производство Skoda Kodiaq в России обошлось концерну Volkswagen AG в 87,5 миллионов евро. Подготовка площадки к запуску сборки модели заняла полтора года. В Нижний Новогород завозят готовые детали и компоненты автомобиля, которые на месте проходят процессы сварки, двойной грунтовки и покраски, а также антикоррозийной обработки. Соответственно, затем крососвер собирают по полной схеме: устанавливают двигатель, коробку передач, вклеивают стекла, монтируют сиденья и выполняют другие операции.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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