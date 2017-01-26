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26 янв 2017

Skoda выпустила «внедорожную» модификацию кроссовера Kodiaq

Skoda выпустила «внедорожную» модификацию кроссовера Kodiaq
Автор фото: фликр.ком

Чешская компания Skoda подготовила новую модификацию кроссовера Kodiaq, приспособленную для эксплуатации в условиях бездорожья.

Спустя почти полгода после официальной презентации нового кроссовера Kodiaq чешский автопроизводитель решил выпустить его первую специальную модификацию. Новая версия усиливает и подчеркивает все внедорожные особенности автомобиля и, фактически, является кроссовером повышенной проходимости.

Новинка носит название Kodiaq Scout и отличить ее от стандартной версии кроссовера можно будет по дополнительным защитным накладкам на обоих бамперах, защитными слоями на днище автомобиля, измененной решетке радиатора, новым 19-дюймовом колесным дискам с эксклюзивным дизайном, а также заводской тонировке задних стекол.

Уровень клиренса новинки составляет 194 мм, угол съезда – 23,1 градуса, а угол въезда – 22 градуса.

Для новой версии кроссовера из полной моторной гаммы будут доступны только четыре двигателя – два дизельных и два бензиновых. Линейка «дизелей» унаследована новинкой без изменений – это двухлитровые силовые агрегаты мощностью 150 л.с. и 190 л.с., бензиновая же линейка будет немного урезанной – автомобиль лишится базового 1,4-литрового TSI с отдачей 125 л.с., но более мощный 1,4-литровый мотор (150 л.с.) и двухлитровый агрегат (180 л.с.) останутся на месте.

Кроме того, Kodiaq Scout по умолчанию будет поставляться в комплекте с системой подключаемого полного привода с муфтой пятого поколения от шведской компании Haldex.

В списке дополнительного оборудования наличествует информационно-развлекательный комплекс с сенсорным 9,2-дюймовым дисплеем, ассистент при движении на спуске, адаптивные амортизаторы DCC, а также ассистент при движении по пересеченной местности, который предоставляет водителю на выбор шесть пресетов настроек работы управляющей электроники, один из которых пользователь может изменять в соответствие со своими предпочтениями.

Официальная презентация новинки состоится уже весной этого года в рамках Международного автосалона в Женеве.

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При написании новости использовалась информация:
Мотор, Коммерсантъ, Autonews

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