Исландский фермер проехал миллион километров на Skoda Octavia

В Исландии зафиксирован редкий автомобильный рекорд. Местный фермер Йоумундур Оласон преодолел на своей Skoda Octavia первого поколения более одного миллиона километров

Путешествие автомобиля по Исландии началось в 2003 году. Сначала им пользовалась супруга Оласона, а в 2007-м машину взял в работу сам фермер. С тех пор Octavia стала для него не только повседневным транспортом, но и верным спутником в дальних поездках по всей Исландии.

Несмотря на суровый климат, гравийные дороги и даже перевозку овец, автомобиль сохранил оригинальный 2,0-литровый двигатель, коробку передач и сцепление. Сам владелец объясняет это внимательным уходом за своей машиной. Он регулярно ездил на ТО, менял масло каждые 30 тысяч километров и в целом аккуратно водил, не поднимая обороты мотора выше 3000.

Когда одометр достиг отметки в миллион километров, прибор показал лишь шесть девяток, поскольку не был рассчитан на семизначное значение. Оласон не раз слышал советы друзей заменить автомобиль, но был уверен, что Octavia сможет пройти миллионный рубеж.

Сегодня фермер пересел на новую Skoda Octavia, а его «миллионница» продолжит службу в автошколе Рейкьявика, где будет тренировать будущих водителей ездить на «механике».