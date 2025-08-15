Автомобильный портал Motorpage
15 авг 2025

Skoda анонсировала электрическую Octavia

Skoda анонсировала электрическую Octavia
Автор фото: фирма-производитель

Skoda представила первый тизер электрического концепта Vision O, который в будущем станет следующим поколением универсала Octavia. Премьера состоится в сентябре на автосалоне IAA Mobility в Мюнхене

На единственном изображении можно заметить, что автомобиль имеет динамичный профиль кузова с покатой линией крыши. В силуэте угадываются черты Audi A6 e-tron Avant, однако Skoda утверждает, что Vision O получил оригинальный дизайн в фирменной стилистике Modern Solid.

Будущая Octavia построена на новой платформе VW SSP, которая также ляжет в основу и электрического VW ID.Golf. При этом чешский универсал получит увеличенную колесную базу и длину кузова, что расширит багажник и освободит больше места для ног в салоне.

Модель будет предлагаться в версиях с одним или двумя электромоторами. В последнем случае привод будет полный. Дебют серийной Octavia EV ожидается к концу десятилетия, но продажи традиционных бензиновых и гибридных версий продолжатся параллельно еще несколько лет.
 

При написании новости использовалась информация:
skoda

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda

Skoda анонсировала семиместный электрический кроссовер

14 марта 2025
Skoda Octavia RS

Британцы сделали из Skoda Octavia RS полицейский автомобиль

10 марта 2025

Появились первые изображения большого электрического кроссовера от Skoda

15 января 2025
Skoda Fabia Rally2 (2025)

Skoda Fabia получила 190-сильную версию Rally2

23 октября 2024
Skoda Enyaq RS Race Concept (2024)

Представлен гоночный кроссовер Skoda Enyaq RS Race

10 октября 2024
Skoda Kodiaq Armoured (2025)

Skoda Kodiaq получил бронированную версию Armoured

26 сентября 2024

 Новости Skoda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi HQ9 - hongqi hq9 (2025) бизнес-шаттл с премиальным акцентом Тест драйв
15 августа 2025

Hongqi HQ9
"Бизнес-шаттл с премиальным акцентом"
GAC GS8 - gac gs8 hev (2025) битва за гибрид
Тест драйв
08 августа 2025

GAC GS8
"Битва за гибрид"
Hongqi H6 - hongqi h6 (2025) сила притяжения
Тест драйв
01 августа 2025

Hongqi H6
"Сила притяжения"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 2 3 8