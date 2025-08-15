Skoda анонсировала электрическую Octavia

Skoda представила первый тизер электрического концепта Vision O, который в будущем станет следующим поколением универсала Octavia. Премьера состоится в сентябре на автосалоне IAA Mobility в Мюнхене

На единственном изображении можно заметить, что автомобиль имеет динамичный профиль кузова с покатой линией крыши. В силуэте угадываются черты Audi A6 e-tron Avant, однако Skoda утверждает, что Vision O получил оригинальный дизайн в фирменной стилистике Modern Solid.

Будущая Octavia построена на новой платформе VW SSP, которая также ляжет в основу и электрического VW ID.Golf. При этом чешский универсал получит увеличенную колесную базу и длину кузова, что расширит багажник и освободит больше места для ног в салоне.

Модель будет предлагаться в версиях с одним или двумя электромоторами. В последнем случае привод будет полный. Дебют серийной Octavia EV ожидается к концу десятилетия, но продажи традиционных бензиновых и гибридных версий продолжатся параллельно еще несколько лет.

