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5 сен 2018

Когда ждать новый Шкода Рапид?

Когда ждать новый Шкода Рапид?
Автор фото: фирма-производитель

По сообщениям из компании новая модель «Рапида» будет представлена в следующем году

Для Российского рынка это ожидаемая новинка – машина у нас завоевала высокую популярность. Это обусловлено не только ценой. Простота, надёжность и функциональность при довольно низкой стоимости владения приносят свои результаты. Какой станет новинка?

В базовой версии будут предложены два варианта бензиновых силовых агрегатов с турбонаддувом. Примечательно, что представлен внешний вид машины в варианте «хэтчбек». Можно ожидать, что эта версия станет основной в продвижении на наш рынок. Между тем, в поставках Шкоды Рапид текущего поколения на наш рынок вариант «хэтчбек» пока отсутствует – он доступен только европейским пользователям. Специалисты прогнозируют увеличение спроса с выходом новой модели.

Во внешнем виде выполнен рестайлинг в стиле общих тенденций автомобилей компании. О внутреннем дизайне, новшествах конструктивной части, инновациях в «начинке» пока ничего не известно.

Эксперты ожидают быстрое появление новой линейки машин у российских дилеров.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат-инфо

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