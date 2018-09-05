Когда ждать новый Шкода Рапид?

По сообщениям из компании новая модель «Рапида» будет представлена в следующем году

Для Российского рынка это ожидаемая новинка – машина у нас завоевала высокую популярность. Это обусловлено не только ценой. Простота, надёжность и функциональность при довольно низкой стоимости владения приносят свои результаты. Какой станет новинка?

В базовой версии будут предложены два варианта бензиновых силовых агрегатов с турбонаддувом. Примечательно, что представлен внешний вид машины в варианте «хэтчбек». Можно ожидать, что эта версия станет основной в продвижении на наш рынок. Между тем, в поставках Шкоды Рапид текущего поколения на наш рынок вариант «хэтчбек» пока отсутствует – он доступен только европейским пользователям. Специалисты прогнозируют увеличение спроса с выходом новой модели.

Во внешнем виде выполнен рестайлинг в стиле общих тенденций автомобилей компании. О внутреннем дизайне, новшествах конструктивной части, инновациях в «начинке» пока ничего не известно.

Эксперты ожидают быстрое появление новой линейки машин у российских дилеров.