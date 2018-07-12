Автомобильный портал Motorpage
12 июл 2018

Skoda готовит второе поколение Rapid

Skoda готовит второе поколение Rapid

Компания Skoda готовит наступление на индийский рынок, поэтому новости о новом поколении Rapid пришли именно оттуда

По данным местных СМИ второе поколение лифтбэка появится в 2021 году. Это вполне сочетается с ранее заявленной официальной позицией чешской компании, которая намерена начать масштабное производство своих автомобилей в Индии именно в 2021 году.

Автомобиль под именем Skoda Rapid и сейчас представлен на индийском рынке, но по сути это перелицованный седан Volkswagen Polo, который известен и российским покупателям. Второе же поколение Rapid будет глобальным, то есть автомобиль будет представлен на всех рынках, где присутствует Skoda.

Технические подробности о втором поколении Skoda Rapid пока не раскрываются. Известно лишь, что машина сохранит кузов лифтбэк и «переедет» на модернизированную модульную платформу MQB (нынешнее поколение делают на старой платформе PQ25).

Практически одновременно со стартом производства Skoda Rapid в Индии будет представлен и седан Volkswagen Virtus: под этим именем в Южной Америке продается второе поколение седана Volkswagen Polo. Вероятнее всего, в России его производство будет налажено на год раньше.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda Rapid

В России собрали стотысячный Skoda Rapid

17 октября 2017
Skoda Rapid

В России начались продажи обновленной Skoda Rapid

21 июля 2017
Skoda Rapid

Известна дата продаж обновленной Skoda Rapid в России

12 июля 2017
Skoda Rapid

В России начали сборку обновленного Skoda Rapid

29 июня 2017
Skoda Rapid 2017

Skoda рассказала о комплектациях обновленного Rapid

05 мая 2017

Skoda привезет в Женеву обновленный Rapid

27 февраля 2017

 Новости Skoda Rapid

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

- harley-davidson sport glide легким движением руки Мотоциклы
11 июля 2018


"Легким движением руки"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2017: лебедка, лестница и… палатка на крыше
Тест драйв
09 июля 2018

УАЗ Patriot
"УАЗ «Патриот»: лебедка, лестница и… палатка на крыше"
Ravon R4 - ravon r4 2016 спутник дачника
Тест драйв
06 июля 2018

Ravon R4
"Спутник дачника"
Lexus ES - lexus es 2019 радикально изменил характер
Тест драйв
04 июля 2018

Lexus ES
"Lexus ES радикально изменил характер"

Написано новостей:

2 1 5 4 6