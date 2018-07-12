Компания Skoda готовит наступление на индийский рынок, поэтому новости о новом поколении Rapid пришли именно оттуда

По данным местных СМИ второе поколение лифтбэка появится в 2021 году. Это вполне сочетается с ранее заявленной официальной позицией чешской компании, которая намерена начать масштабное производство своих автомобилей в Индии именно в 2021 году.

Автомобиль под именем Skoda Rapid и сейчас представлен на индийском рынке, но по сути это перелицованный седан Volkswagen Polo, который известен и российским покупателям. Второе же поколение Rapid будет глобальным, то есть автомобиль будет представлен на всех рынках, где присутствует Skoda.

Технические подробности о втором поколении Skoda Rapid пока не раскрываются. Известно лишь, что машина сохранит кузов лифтбэк и «переедет» на модернизированную модульную платформу MQB (нынешнее поколение делают на старой платформе PQ25).

Практически одновременно со стартом производства Skoda Rapid в Индии будет представлен и седан Volkswagen Virtus: под этим именем в Южной Америке продается второе поколение седана Volkswagen Polo. Вероятнее всего, в России его производство будет налажено на год раньше.

