Автомобильный портал Motorpage
11 дек 2019

Представлен российский Skoda Rapid

Представлен российский Skoda Rapid

Компания Skoda, на специальном мероприятии рассекретила лифтбек Skoda Rapid второго поколения для российского рынка

Автомобиль получил решетку радиатора шестиугольной формы, стреловидные фары, рельефный капот и узкие фонари. На крышке багажника у машины появилась надпись Skoda. В салоне у машины устанавливается сенсорный дисплей в виде планшета. Водителю будет доступны система контроля дистанции спереди Front Assist, а также передние и задние датчики парковки.  В целом, можно сказать, что новый Rapid создан по мотивам европейского хэтчбека Scala.

Что касается техники, то приобрести новинку можно будет с 1,6-литровым бензиновым мотором. Все остальные технические характеристики пока держатся в секрете. Ранее сообщалось, что Rapid второго поколения будет доступен с новым атмосферным мотором. Также ожидается появление 1,4-литрового наддувного мотора, который будет работать в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...
Skoda Rapid

Skoda представила тизер нового российского Rapid

29 ноября 2019
Skoda Rapid

Skoda анонсировала премьеру нового Rapid для России

09 октября 2019
Skoda Vision RS Concept 2018

Skoda показала новый Rapid в Париже

02 октября 2018
Skoda Rapid 2019

Когда ждать новый Шкода Рапид?

05 сентября 2018
Skoda Rapid

Skoda готовит второе поколение Rapid

12 июля 2018
Skoda Rapid

В России собрали стотысячный Skoda Rapid

17 октября 2017

 Новости Skoda Rapid

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo V60 Cross Country - есть ли претензии к генетике volvo v60 cross country 2019 Тест драйв
11 декабря 2019

Volvo V60 Cross Country
"Есть ли претензии к генетике Volvo V60 Cross Country"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 2020 четырехъядерный процессор
Тест драйв
06 декабря 2019

Chery Tiggo 4
"Четырехъядерный процессор"
Audi Q3 - audi q3 2019 почему audi q3 ни разу не женский автомобиль
Тест драйв
02 декабря 2019

Audi Q3
"Почему Audi Q3 ни разу не женский автомобиль"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 8 4 0