Представлен российский Skoda Rapid

Компания Skoda, на специальном мероприятии рассекретила лифтбек Skoda Rapid второго поколения для российского рынка

Автомобиль получил решетку радиатора шестиугольной формы, стреловидные фары, рельефный капот и узкие фонари. На крышке багажника у машины появилась надпись Skoda. В салоне у машины устанавливается сенсорный дисплей в виде планшета. Водителю будет доступны система контроля дистанции спереди Front Assist, а также передние и задние датчики парковки. В целом, можно сказать, что новый Rapid создан по мотивам европейского хэтчбека Scala.

Что касается техники, то приобрести новинку можно будет с 1,6-литровым бензиновым мотором. Все остальные технические характеристики пока держатся в секрете. Ранее сообщалось, что Rapid второго поколения будет доступен с новым атмосферным мотором. Также ожидается появление 1,4-литрового наддувного мотора, который будет работать в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.