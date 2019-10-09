Skoda анонсировала премьеру нового Rapid для России

Компания Skoda до конца года представит в России новый лифтбек Skoda Rapid, который разрабатывается исключительно для нашего рынка

Чешская марка опубликовала первый тизер лифтбека Skoda Rapid второго поколения для российского рынка. Согласно сообщениям, пресс-службы бренда, официальная премьера автомобиля состоится в конце нынешнего года. Судя по эскизу, машина получит решетку радиатора шестиугольной формы и стреловидные фары.

С технической стороной автомобиля дела обстоят несколько сложно, так как точной информацией никто не обладает. По некоторым данным, новинка на нашем рынке будет предлагаться только с атмосферными моторами.