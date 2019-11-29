Skoda представила тизер нового российского Rapid

Skoda опубликовала пару свежих эскизов нового поколения популярного лифтбека для России. На них компания специально выделяет оптику и широкую решетку радиатора

Видимо в Skoda решили сделать акценты и буквально "ткнуть носом" всех именно в ту зону, которая подвергнется изменениям. Если говорить серьезно, то в сравнении с предшественником фонари действительно претерпели существенные изменения: теперь они расположены горизонтально и состоят из двух частей, одна из которых установлена на крышке багажника. Любопытно, что ранее в базе Министерства промышленности КНР появились снимки обновленной версии Skoda Rapid для местного рынка — и на них можно увидеть точно такой же "передок" в стиле Scala и измененные задние фонари. Но остальной кузов не отличается от Рапида текущего образца.

При этом пока Skoda никак не комментирует технические детали. Напомним, что актуальный российский Рапид предлагается с «атмосферником» 1.6 MPI и «турбочетверкой» 1.4 TSI. Первый мотор выдает 90 или 110 л.с., он сочетается с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». Мощность турбодвигателя – 125 л.с., он работает в паре с коробкой DSG-7.