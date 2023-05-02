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2 май 2023

Skoda Rapid переделали в кабиролет

Skoda Rapid переделали в кабиролет

Марка Skoda представила единственный в своём роде четырёхдверный кабриолет на базе седана Rapid. Да, это не «кустарный» проект, а официальная разработка концерна, пусть и созданная студентами под патронажем инженеров Skoda и Volkswagen

У тех, кто немного разбирается в конструкции машин, возникает вопрос – хорошо, крышу здесь удалили, а как был усилен сам кузов? Ответ прост – специальными балками, которые проложили по днищу. Средние стойки тоже были укреплены. С точки зрения дизайна – все стандартно, за исключением ярких акцентов на бамперах.

Rapid обзавёлся полностью перешитым интерьером в красных тонах и модернизированными передними сиденьями. В отсутствие стоек в их конструкцию интегрированы точки крепления ремней безопасности.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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