Skoda Rapid переделали в кабиролет

Марка Skoda представила единственный в своём роде четырёхдверный кабриолет на базе седана Rapid. Да, это не «кустарный» проект, а официальная разработка концерна, пусть и созданная студентами под патронажем инженеров Skoda и Volkswagen

У тех, кто немного разбирается в конструкции машин, возникает вопрос – хорошо, крышу здесь удалили, а как был усилен сам кузов? Ответ прост – специальными балками, которые проложили по днищу. Средние стойки тоже были укреплены. С точки зрения дизайна – все стандартно, за исключением ярких акцентов на бамперах.

Rapid обзавёлся полностью перешитым интерьером в красных тонах и модернизированными передними сиденьями. В отсутствие стоек в их конструкцию интегрированы точки крепления ремней безопасности.