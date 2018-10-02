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2 окт 2018

Skoda показала новый Rapid в Париже

Skoda показала новый Rapid в Париже
Автор фото: фирма-производитель

Одна из интересных новинок, представленных в рамках парижского автосалона – новый Skoda Rapid, который показан на стенде компании в виде концепта

Концепт называется Skoda Vision RS. По информации производителя он станет продолжением популярной в России модели.

Кроме значительных изменений внешнего вида, таких как увеличение рельефа продольных рёбер и свесов у линии порогов, машина получила и конструктивные новшества. Кузов остался практически такого же размера, как и у предшественника, немного увеличился багажный отсек. Сильно изменилась передняя решетка. Но главная новость – гибридный силовой агрегат.

Полуторалитровый бензиновый двигатель в паре с электромотором обещает выдать суммарную мощность в 245 лошадей. Первую сотню километров в час автомобиль наберёт за 7,1 с. Совсем неплохо для этого сегмента.

Обещается пробег на чистой электрической тяге до 70 км, что несколько больше ставшей стандартной величины в 50 км, распространённой среди гибридов. Максимальная скорость Vision RS – 210 км/ч.

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При написании новости использовалась информация:
Car.ru, speedme

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