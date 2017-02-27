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27 фев 2017

Skoda привезет в Женеву обновленный Rapid

Skoda привезет в Женеву обновленный Rapid
Автор фото: медиа.шкода-авто.ком

Чешская компания Skoda рассекретила обновленную версию лифтбека Rapid, который дебютирует в рамках Международного автосалона в Женеве.

Через неделю на Женевском мотор-шоу состоится официальная презентация Skoda Rapid – самой популярной на российском рынке модели в линейке чешского автопроизводителя. Только в прошлом месяце компания передала в руки своих клиентов в РФ 1 981 лифтбек, улучшив свой прошлогодний показатель на 26,9%.

В ходе рестайлинга Rapid получил стандартный набор изменений для этой процедуры – новые комплект бамперов и колесных дисков, противотуманные фары, ходовые огни и т.д.. Среди всего этого отдельно стоит обратить внимание на фары. В качестве дополнительной опции можно будет заказать биксеноновую оптику со встроенными светодиодными ходовыми огнями, а также датчик света, с которым они будут автоматически включаться при старте двигателя.

Внутри автомобиля появились новые декоративные элементы, дефлекторы воздуховодов, изменилась панель приборов, а также блок управления системой климат-контроля. Кроме того, мультимедийная система обзавелась расширенными дисплеем, интерфейсом Smartlink+ для синхронизации с внешними устройствами.

Помимо этого, рестайлинговый Rapid получил несколько мелочей для общего улучшения жизни пассажиров. Так, сзади появилось два USB-разъема для зарядки гаджетов, зонтик под креслом пассажира, скребок для льда в люке бензобака, двусторонник коврик и набор сеток в багажнике, мусорная корзина, подстаканники и т.д..

На российском рынке новинка будет представлена с тремя вариантами двигателей. В «базе» под капотом нового Rapid будет установлен четырехцилиндровый «атмосферник» MPI с рабочим объемом 1,6 литра и отдачей в 90 л.с., которые поставляется в комплекте с пятисутпенчатой МКПП. Для более продвинутых комплектаций предусмотрена более мощная версия этого мотора на 110 л.с. и опциональная шестиступенчатая АКПП. Топовый же агрегат – это турбированный 1,4-литровый TSI с отдачей в 125 л.с..

Новинка появится у российских дилеров уже в апреле текущего года. Подробности комплектаций и их стоимость будут объявлены ближе к дате начала продаж.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоВести, Lenta.ru, Autonews

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