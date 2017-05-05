Российские дилеры Skoda начали прием заказов на обновленный лифтбэк Rapid, который был представлен в марте этого года на автосалоне в Женеве
После обновления лифтбэка, который является бестселлером чешской марки в России, изменилась передняя часть, где обновились фары, радиаторная решетка и бампер, сзади появились тонированные фонари.
Изменений в салоне тоже не так уж и много: изменилась форма дефлекторов воздуховодов, блок управления кондиционером и приборная панель. Автомобили в комплектации Style получили амбиентную подсветку салона, для комплектации Ambition она доступна в качестве опции.
В числе оборудования появилась система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.
Как и прежде для Skoda Rapid в России доступно три бензиновых двигателя: два атмосферных 1,6-литровых мощностью 90 и 110 л.с. и 1,4-литровый турбодвигатель мощностью 125 л.с.
После обновления базовая версия Skoda Rapid подорожала на пять тысяч рублей: теперь комплектация Entry обойдется минимум в 604 000 рублей.
Российские цены на Skoda Rapid
- Entry от 604 000 рублей
- Active от 660 000 рублей
- Ambition от 761 000 рублей
- Style от 807 000 рублей
- Monte Carlo от 847 000 рублей