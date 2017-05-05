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5 май 2017

Skoda рассказала о комплектациях обновленного Rapid

Skoda рассказала о комплектациях обновленного Rapid
Автор фото: фирма-производитель

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на обновленный лифтбэк Rapid, который был представлен в марте этого года на автосалоне в Женеве

После обновления лифтбэка, который является бестселлером чешской марки в России, изменилась передняя часть, где обновились фары, радиаторная решетка и бампер, сзади появились тонированные фонари.

Изменений в салоне тоже не так уж и много: изменилась форма дефлекторов воздуховодов, блок управления кондиционером и приборная панель. Автомобили в комплектации Style получили амбиентную подсветку салона, для комплектации Ambition она доступна в качестве опции.

В числе оборудования появилась система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Как и прежде для Skoda Rapid в России доступно три бензиновых двигателя: два атмосферных 1,6-литровых мощностью 90 и 110 л.с. и 1,4-литровый турбодвигатель  мощностью 125 л.с.

После обновления базовая версия Skoda Rapid подорожала на пять тысяч рублей: теперь комплектация Entry обойдется минимум в 604 000 рублей.

Российские цены на Skoda Rapid

  • Entry от 604 000 рублей
  • Active от 660 000 рублей
  • Ambition от 761 000 рублей
  • Style от 807 000 рублей
  • Monte Carlo от 847 000 рублей 

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При написании новости использовалась информация:
Skoda

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