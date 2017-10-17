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17 окт 2017

В России собрали стотысячный Skoda Rapid

В России собрали стотысячный Skoda Rapid
Автор фото: фирма-производитель

На российском заводе концерна Volkswagen AG в Калуге собрали юбилейный стотысячный лифтбэк Skoda Rapid. Напомним, что производство данной модели в Калуге стартовало в феврале 2014 года по полному циклу (включая сварку и окраску).

Юбилейным стал автомобиль с 1,6-литровым двигателем MPI синего цвета в комплектации Style, заказанный в Тюмени.

«Один из важнейших факторов успеха бренда Skoda на российском рынке – локализация производства с безоговорочным соблюдением высочайших стандартов качества, – заявил глава чешской марки в России Ян Прохазка. – Skoda Rapid неизменно пользуется высоким спросом, и выпуск 100-тысячного автомобиля этой модели с момента старта производства в Калуге в 2014 году – это знаковое событие для нас, подтверждающее популярность компактного лифтбека. Мы благодарны нашим клиентам за доверие, которое они демонстрируют, выбирая этот актуальный и привлекательный для России автомобиль. Благодаря слаженной работе команды Skoda и наших дилеров, а также безупречному профессионализму сотрудников завода Volkswagen Group Rus мы предлагаем российским семьям красивый, функциональный и удобный во всех отношениях Skoda Rapid, способный превзойти их ожидания».

Напомним, что производство обновленного Skoda Rapid, показанного весной на автосалоне в Женеве, в Калуге началось летом этого года. Автомобиль практически не изменился внешне, но получил новое оборудование и опции.

Skoda Rapid — единственная модель чешской марки, собираемая в Калуге. Еще две модели, Skoda Octavia и Yeti, собирают в Нижнем Новгороде на мощностях «Группы ГАЗ». В декабре этого года производство Yeti будет прекращено, а в начале следующего года здесь начнут собирать большой кроссовер Skoda Kodiaq.
 

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При написании новости использовалась информация:
Skoda

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