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28 мар 2019

Автомобили Smart продолжат свой жизненный путь

Автомобили Smart продолжат свой жизненный путь
Автор фото: фирма-производитель

Субкомпактные городские автомобили будут собирать в Китае. Причем они все станут электрическими

Руководство концерна Daimler долгое время решало, что делать с отделением Smart, которое с самого появления генерирует только убытки. Одно из решений было радикальным — уничтожить бренд, что позволит сократить издержки. Однако теперь будущее Smart в безопасности. Ли Шуфу, владелец Geely, Volvo и с некоторых пор крупнейший акционер концерна Daimler AG "спас" компанию по производству городских малолитражек.

Geely и Daimler подписали соглашение о создании в Китае совместного предприятия на паритетных началах (50/50) по производству Smart следующего поколения. Все модели будут электрическими, а продаваться - по всему миру. Объем инвестиций в СП стороны не раскрывают. Новое поколение Smart появится в 2022 году. Его разработка будет совместной. Работы по облику машин и интерьерам возьмет на себя дизайн-студия Mercedes-Benz, а инжиниринг будет в зоне ответственности Geely. Модельную линейку планируется расширить за счет более крупных машин, которые будут относиться к компактному классу.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Российская Газета

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