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9 янв 2020

Geely и Mercedes готовят "зеленый" союз

Geely и Mercedes готовят "зеленый" союз
Автор фото: фирма-производитель

Китайский концерн Zhejiang Geely Holding Group Co создаст совместное предприятие с немецким Mercedes-Benz, которое будет выпускать электромобили под брендом Smart

Каждая из сторон инвестирует в совместное предприятие по 2,7 миллиарда юаней (почти 389 миллиона долларов), а выпуск электрических моделей Smart начнется в 2022 году. О «Смартах» нового поколения известно, что их разработкой займутся дизайнеры Mercedes-Benz, а контролировать процесс будет совет директоров из шести человек – по трое от каждой из компаний.

Экологичные «Смарты» китайской сборки предназначены для рынков КНР и Германии. До 2022 года Mercedes-Benz продолжит выпускать их на европейских заводах во Франции и Словении. После 2022 года на мощностях французского предприятия в городе Амбах организуют производство  других электромобилей линейки EQ.

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