Кроссовер Smart #3 получил тюнинг от Brabus

Известное тюнинг-ателье Brabus представило ряд доработок к модели кроссовера Smart #3. Изменения коснулись дизайна, подвески и управляемости

Smart #3 Brabus окрасили в черный цвет, оснастили оригинальными бамперами и спойлером. Также такая версия отличается легкосплавленными дисками с эклюзивным дизайном диагоналями 20 или 21 дюйм. Внутри появились алюминиевые накладки на педали, фирменные коврики и красные вставки на передней панели и сиденьях. Единственная доработка в технике - это новые пружины подвески, которые позволили сократить дорожный просвет на 35 мм.

Напомним, что стандартный Smart #3 комплектуется одним электромотором мощностью 272 л.с. Заявленной разгон до “сотни” - 5,8 с. Емкость батареи - 66 кВт*ч с запасом хода в 455 км. Версия подороже оборудована двумя электродвигателями суммарной мощностью 428 л.с. Разгон до 100 км/ч - 3,7 с. С тем же аккумулятором автомобиль проедет 415 км.