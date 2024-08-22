Автомобильный портал Motorpage
22 авг 2024

Кроссовер Smart #3 получил тюнинг от Brabus

Кроссовер Smart #3 получил тюнинг от Brabus
Автор фото: фирма-производитель

Известное тюнинг-ателье Brabus представило ряд доработок к модели кроссовера Smart #3. Изменения коснулись дизайна, подвески и управляемости

Smart #3 Brabus окрасили в черный цвет, оснастили оригинальными бамперами и спойлером. Также такая версия отличается легкосплавленными дисками с эклюзивным дизайном диагоналями 20 или 21 дюйм. Внутри появились алюминиевые накладки на педали, фирменные коврики и красные вставки на передней панели и сиденьях. Единственная доработка в технике - это новые пружины подвески, которые позволили сократить дорожный просвет на 35 мм.

Напомним, что стандартный Smart #3 комплектуется одним электромотором мощностью 272 л.с. Заявленной разгон до “сотни” - 5,8 с. Емкость батареи - 66 кВт*ч с запасом хода в 455 км. Версия подороже оборудована двумя электродвигателями суммарной мощностью 428 л.с. Разгон до 100 км/ч - 3,7 с. С тем же аккумулятором автомобиль проедет 415 км.

При написании новости использовалась информация:
autoexpress

Комментарии к новости

Последние новости

...
Smart #5

Smart #5 получил комплект аксессуаров для путешествий

09 августа 2024

Smart планирует возродить модель Roadster

19 июля 2024
Smart #5

Стали известны некоторые технические характеристики серийной версии кроссовера Smart #5

14 июня 2024
Smart 5 Concept (2024)

Кинотеатр на колесах: представлен концептуальный внедорожник с проектором Smart #5

25 апреля 2024

В Китае был замечен новый Smart

26 января 2024
Smart 3 Starry Sky Commemorative Edition

Smart выпустит юбилейную спецверсию модели #3

15 января 2024

 Новости Smart

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi H5 - hongqi h5 (2023) бизнес-класс по-китайски Тест драйв
19 августа 2024

Hongqi H5
"Бизнес-класс по-китайски"
Amber A5 - amber a5 (2024) от a до я
Тест драйв
16 августа 2024

Amber A5
"От A до Я"
Changan UNI-V - changan uni-v (2023) равнение на флагмана
Тест драйв
12 августа 2024

Changan UNI-V
"Равнение на флагмана"
- cyclone rt3s городская мобильность
Мотоциклы
08 августа 2024


"Городская мобильность"

Написано новостей:

3 5 0 1 0