Стали известны некоторые технические характеристики серийной версии кроссовера Smart #5

Китайский Минпромторг рассекретил следующую новинку компании Smart. Это электрический кроссовер под индексом #5, но немного не тот, который показали на Пекинском автосалоне в этом году

Серийная версия, как оказалась, будет лишена всех главных внедорожных атрибутов, которыми выделялся одноименный концепт. И все же, Smart #5 сохранил идентичную светодиодную оптику и пластиковый обвес на бортах и колесных арках. Также “серийка” получила немного другой бампер, который будет отличаться в зависимости от комплектации. Точные габариты модели: 4705/1920/1705 мм., при колесной базе в 2900 мм.

Заявлены четыре модификации. Стандартный заднеприводный Smart #5 получит один электромотор мощностью 340 л.с. В версии чуть подороже установлен электромотор на 363 л.с. Заявленная максимальная скорость - 200 км/ч. Привод также задний. Полноприводный кроссовер будет оснащаться двумя электродвигателями суммарной мощностью 587 л.с. или 646 л.с. в зависимости от комплектации. В данном случае “максималка” составляет 210 км/ч.