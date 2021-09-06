Представлен самый большой Smart

Марка Smart рассекретила прообраз будущего серийного кроссовера. Прототип получил название Concept #1. Серийная версия автомобиля будет представлена в 2023 году

Сразу скажем, что производитель ни словом не обмолвился о технических характеристиках модели. Известно лишь то, что машина получит электрический двигатель. Зато мы знаем точные размеры новинки. Смотрите, длина - 4290 милли¬метров, а ширина и высота — 1910 и 1698 милли-метров соответ¬ственно. Любопытно, но до Mercedes-Benz A-Class машина не дотянула буквально пары сантиметров!

Что касается дизайна, то машина может похвастать интересными решениями, вроде задних дверей, которые открываются против хода движения (как на Rolls-Royce). Отметим, что у концепта салон выполнен в четырехместной компоновке, но серийный кроссовер будет пятиместным.