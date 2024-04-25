Кинотеатр на колесах: представлен концептуальный внедорожник с проектором Smart #5

Компания Smart показала концептуальный электрический внедорожник #5. Автомобиль получил много интересных фишек и ожидается, что серийную версию покажут во второй половине этого года

Это самый большой автомобиль Smart с габаритами 4700/2160/1870 мм. “Пятерка” выделяется массивными бамперами, широкой светодиодной оптикой, сенсорными дверными ручками, различными дисплеями на кузове, демонстрирующими уровень давления в шинах и индикатором замка дверей, а также автомобиль получил тросы, крепящиеся между стойкой лобового стекла и капотом. Однако самое интересное - это “умный” мобильный кинотеатр с проектором, который встроен в переднюю часть внедорожника.

Отмечается, что Smart #5 оснащен двумя электромоторами и интеллектуальной системой полного привода, но технические характеристики не приводятся. Обещают только батарею емкостью выше 100 кВт*ч, которая обеспечит запас хода в 700 км по циклу CLTC.