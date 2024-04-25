Автомобильный портал Motorpage
25 апр 2024

Кинотеатр на колесах: представлен концептуальный внедорожник с проектором Smart #5

Кинотеатр на колесах: представлен концептуальный внедорожник с проектором Smart #5
Автор фото: фирма-производитель

Компания Smart показала концептуальный электрический внедорожник #5. Автомобиль получил много интересных фишек и ожидается, что серийную версию покажут во второй половине этого года

Это самый большой автомобиль Smart с габаритами 4700/2160/1870 мм. “Пятерка” выделяется массивными бамперами, широкой светодиодной оптикой, сенсорными дверными ручками, различными дисплеями на кузове, демонстрирующими уровень давления в шинах и индикатором замка дверей, а также автомобиль получил тросы, крепящиеся между стойкой лобового стекла и капотом. Однако самое интересное - это “умный” мобильный кинотеатр с проектором, который встроен в переднюю часть внедорожника.

Отмечается, что Smart #5 оснащен двумя электромоторами и интеллектуальной системой полного привода, но технические характеристики не приводятся. Обещают только батарею емкостью выше 100 кВт*ч, которая обеспечит запас хода в 700 км по циклу CLTC.

При написании новости использовалась информация:
d1ev

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Китае был замечен новый Smart

26 января 2024
Smart 3 Starry Sky Commemorative Edition

Smart выпустит юбилейную спецверсию модели #3

15 января 2024
Smart 3 (2024)

Представлен Smart #3 для Европы

05 сентября 2023
Smart #3

Представлен Smart #3

17 апреля 2023
Smart 1 (2023)

Представлен новый электрический кроссовер Smart

11 апреля 2022
Smart Concept #1

Представлен самый большой Smart

06 сентября 2021

 Новости Smart

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Jolion - haval jolion (2024) тульское мастерство Тест драйв
25 апреля 2024

Haval Jolion
"Тульское мастерство"
Rising R7 - rising r7 (2024) всё выше и выше...
Тест драйв
19 апреля 2024

Rising R7
"Всё выше и выше..."
Jetour T2 - jetour t2 (2024) в костюме внедорожника
Тест драйв
16 апреля 2024

Jetour T2
"В костюме внедорожника"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 6 1 0