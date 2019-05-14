Прощаемся со Smart

Марка Smart со следующего года полностью переключится на выпуск автомобилей с электрическими силовыми установками. В честь этого события компания представила прощальную серию автомобилей с ДВС.

Прощальная серия автомобилей получила номерное обозначение «21». Эта цифра символизирует 21 год, прошедший с выпуска первой машины. Кроме того, таким будет и тираж прощальной версии - всего двадцать один автомобиль. Любопытно, что к первым «Смартам» отсылает и желто - черный окрас кузова - именно таких оттенков, в большинстве своем, были автомобили первого поколения. К слову, эти же цвета использованы и в салоне новинки.

По словам представителей Smart, все особые автомобили будут собраны до конца года. К сожалению, стоимость автомобилей пока не сообщается.