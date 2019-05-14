Автомобильный портал Motorpage
14 май 2019

Прощаемся со Smart

Прощаемся со Smart
Автор фото: фирма-производитель

Марка Smart со следующего года полностью переключится на выпуск автомобилей с электрическими силовыми установками. В честь этого события компания представила прощальную серию автомобилей с ДВС.

Прощальная серия автомобилей получила номерное обозначение «21». Эта цифра  символизирует 21 год, прошедший с выпуска первой машины. Кроме того, таким будет и тираж прощальной версии - всего двадцать один автомобиль. Любопытно, что к первым «Смартам» отсылает и желто - черный окрас кузова - именно таких оттенков, в большинстве своем, были автомобили первого поколения. К слову, эти же цвета использованы и в салоне новинки.

По словам представителей Smart, все особые автомобили будут собраны до конца года. К сожалению, стоимость автомобилей пока не сообщается.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motor, Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Smart

Автомобили Smart продолжат свой жизненный путь

28 марта 2019
Smart

Слезы помаленьку

15 марта 2019
Smart forease plus Concept 2019

Самый маленький кабриолет Женевы

01 марта 2019

Smart-пушка

24 декабря 2018
smart

smart привез в Россию две спецверсии своих моделей

20 августа 2018
smart Electric Drive

smart станет полностью электрическим

14 июня 2018

 Новости Smart

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Honda CR-V - почему владельцы honda cr-v 2017 не хотят пересаживаться на другие модели Тест драйв
15 мая 2019

Honda CR-V
"Почему владельцы Honda CR-V не хотят пересаживаться на другие модели"
Hyundai Santa Fe, Renault Koleos - hyundai santa fe и renault koleos: внешность имеет значение
Сравнительный тест
14 мая 2019

Hyundai Santa Fe, Renault Koleos
"Hyundai Santa Fe и Renault Koleos: внешность имеет значение"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2018 вид спереди
Тест драйв
13 мая 2019

Nissan Qashqai
"Куда делся Nissan Qashqai, к которому мы привыкли за двенадцать лет?"
Lexus UX - lexus ux 200 2019 дерзкий, но… добрый
Тест драйв
08 мая 2019

Lexus UX
"Дерзкий, но… добрый"

Написано новостей:

2 3 3 7 1