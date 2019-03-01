Самый маленький кабриолет Женевы

В преддверии перевода всей своей модельной линейки на безальтернативную электротягу компания Smart привезёт в Женеву свой прошлогодний спидстер Forease, но уже со съёмным верхом

Электрический кабриолет построен на базе EQ Fortwo Cabrio. Дизайн машины получил черты Crossblade (2001 г.) и Forspeed (2011 г.). Автомобиль оснащается светодиодной оптикой, диффузором, 18-дюймовыми колесными дисками и трехмерными фонарями. В салоне прототипа установлено необычное рулевое колесо, напоминающее штурвал самолета. Технические характеристики электрокара неизвестны. Обычный Forease оснащается электромотором с отдачей 82 л.с. Запас хода у концепта составляет около 160 км. До «сотни» автомобиль может разогнаться за 11,4 секунды. Максимальная скорость — 130 км в час.

Интересно, что серийной версии Forease не предвидится. Однако ранее стало известно, что после 2020 г. компания Smart станет полностью электрическим брендом. Через два года немецкая марка будет продавать только автомобили, оснащенные «зелеными» двигателями. На данный момент Smart уже прекратил продавать автомобили с бензиновыми двигателями в Северной Америке.