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9 авг 2024

Smart #5 получил комплект аксессуаров для путешествий

Smart #5 получил комплект аксессуаров для путешествий
Автор фото: фирма-производитель

Компания Smart показала набор аксессуаров Outdoor Adventure для будущего кроссовера #5. Комплект будет включать все необходимые аксессуары для путешествий

Официальная презентация кроссовера Smart #5 должна состояться в конце этого месяца. Для привлечения интереса публики компания показала доп оборудование для путешествий. Оно включает модульную багажную платформу на крыше, элементы крепления которых можно менять при необходимости. Туда же можно установить палатку с тентом, закрепить велосипед или видео-камеру, а также вмонтировать боксы для хранения различного оборудования, которое пригодится в длительных поездках. Кроме этого, у такого “кемпера” по бокам будут накладки с противоскользящим покрытием.

Smart #5 намерен покорить китайский рынок, поэтому компания позиционирует его, как кроссовер повышенной проходимости. Он будет оснащен несколькими вариантами электрических силовых установок мощностями от 340 л.с. до 646 л.с. Емкость батареи составит 100 кВт*ч. Запас хода - 550 км.

При написании новости использовалась информация:
autohome

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