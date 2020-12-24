Автомобильный портал Motorpage
24 дек 2020

Smart готовится представить кроссовер

Smart готовится представить кроссовер

Звучит все это, как нечто своеобразное – где Smart, и где кроссоверы? Однако, такое действительно возможно – в Китае

Да, читатель Motorpage, Smart взялся за разработку кроссовера. Целевым рынком назван Китай, но в европейских странах новинка тоже появится. А как вам новость о том, что разработкой займутся специалисты из Geely? Факт! Хотя это и не удивительно, если учесть, что Daimler передал половину акций «Смарта» Geeely в рамках совместного предприятия.

Известно, что кроссовер Smart построят на модульной платформе СMA. Получается, что новинка будет побратима тому же самому Volvo XC40. Других же подробностей о ней нет. За исключением слов директора по продажам Smart о том, что электрический кроссовер станет «хищником городских джунглей».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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