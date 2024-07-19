Smart планирует возродить модель Roadster

Компания Smart рассматривает возможность вернуть на рынок модель Roadster, выпуск которой завершился в 2005 году. Об этом рассказал генеральный директор Smart Europe Дирк Адельманн

Также он отметил, что для реализации данного проекта у компании имеется дизайн, придуманный еще в 2020 году, сразу после того, когда 50% акций марки было выкуплено Geely. Остается только ждать определенного решения от руководства компании. Помимо этого Адельманн поделился тем, что у него есть эмоциональная привязанность к этой модели, поскольку в начале нулевых он использовал Roadster, как служебный автомобиль.

Напомним, что Smart Roadster выпускался на протяжении всего трех лет с 2002 по 2005 года. Это был достаточно компактный автомобиль длиной всего 3,4 метра и шириной в 1,6 метра. Он комплектовался бензиновым турбомотором объемом 0,7 л (от 60 л.с. до 100 л.с. в зависимости от модификации) и роботизированной коробкой передач. Всего было выпущено 43 091 экземпляров.