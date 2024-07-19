Автомобильный портал Motorpage
19 июл 2024

Smart планирует возродить модель Roadster

Smart планирует возродить модель Roadster

Компания Smart рассматривает возможность вернуть на рынок модель Roadster, выпуск которой завершился в 2005 году. Об этом рассказал генеральный директор Smart Europe Дирк Адельманн

Также он отметил, что для реализации данного проекта у компании имеется дизайн, придуманный еще в 2020 году, сразу после того, когда 50% акций марки было выкуплено Geely. Остается только ждать определенного решения от руководства компании. Помимо этого Адельманн поделился тем, что у него есть эмоциональная привязанность к этой модели, поскольку в начале нулевых он использовал Roadster, как служебный автомобиль.

Напомним, что Smart Roadster выпускался на протяжении всего трех лет с 2002 по 2005 года. Это был достаточно компактный автомобиль длиной всего 3,4 метра и шириной в 1,6 метра. Он комплектовался бензиновым турбомотором объемом 0,7 л (от 60 л.с. до 100 л.с. в зависимости от модификации) и роботизированной коробкой передач. Всего было выпущено 43 091 экземпляров.

При написании новости использовалась информация:
Autocar

Комментарии к новости

Последние новости

...
Smart #5

Стали известны некоторые технические характеристики серийной версии кроссовера Smart #5

14 июня 2024
Smart 5 Concept (2024)

Кинотеатр на колесах: представлен концептуальный внедорожник с проектором Smart #5

25 апреля 2024

В Китае был замечен новый Smart

26 января 2024
Smart 3 Starry Sky Commemorative Edition

Smart выпустит юбилейную спецверсию модели #3

15 января 2024
Smart 3 (2024)

Представлен Smart #3 для Европы

05 сентября 2023
Smart #3

Представлен Smart #3

17 апреля 2023

 Новости Smart

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC T9 - jac t9 (2024) тридевятое царство Тест драйв
19 июля 2024

JAC T9
"Тридевятое царство"
Dongfeng DFSK ix7 - dfsk ix7 (2024) классика и современность
Тест драйв
15 июля 2024

Dongfeng DFSK ix7
"Классика и современность"
Haval H3 - haval h3 (2024) круг квадратуры
Тест драйв
10 июля 2024

Haval H3
"Круг квадратуры"
- cyclone re5 английский стиль
Мотоциклы
20 июня 2024


"Английский стиль"

Написано новостей:

3 4 8 9 3