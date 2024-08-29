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29 авг 2024

Smart показал новый кроссовер #5

Smart показал новый кроссовер #5
Автор фото: фирма-производитель

Компания Smart опубликовала подробную информацию о своем новом кроссовере #5. Автомобиль покажут вживую на автосалоне в Чэнду, который стартует 30 августа

Дизайн серийной версии практически ничем не отличается от концепта, продемонстрированного ранее в этом году, за исключением менее внедорожной стилистики. Однако все необходимое оборудование для путешествий будет доступно отдельным пакетом Adventurers' Collection. Салон с тремя экранами на передней панели также достался от концепта. Оснащение будет включать проекционный дисплей, мощную аудиосистему от Sennheiser с 20 динамиками и функции подогрева, вентиляции и массажа сидений. Точные габариты модели: 4705/1920/1705 мм., при колесной базе в 2900 мм.

Официально технические характеристики пока не сообщались, но судя по опубликованным данным китайского минпромторга, автомобиль получил две одномоторные и две двухмоторные силовые установки. Заднеприводная версия оснащена электромотором мощностью 340 л.с. или 363 л.с. в зависимости от комплектации. Полноприводная модификация получила два электродвигателя мощностями 224 л.с. спереди и 363 л.с. сзади. Для флагманской комплектации от ателье Brabus автомобиль оборудован спереди и сзади электромоторами мощностью 224 л.с. и 422 л.с. соответственно. Заявленный запас хода составит от 570 до 740 км.

При написании новости использовалась информация:
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