Smart покинет Россию

В рамках глобальной стратегии, автомобили Smart полностью переходят на электричество. Правда, нашего рынка эта глобальная стратегия не касается. Скоро нас вообще ничто касаться не будет

«В настоящее время Smart принял решение не выводить электрические модели Smart EQ Fortwo и Smart EQ Forfour на российский рынок»- приводит портал Авто Mail.ru заявление представителей АО «Мерседес-Бенц Рус». Сообщается, что вывод новых моделей в настоящее время не является экономически целесообразным. «Учитывая специфические условия на рынке, получение технического разрешения на эксплуатацию наших автомобилей потребует проведения дополнительных тестов автомобилей и разработку новых компонентов», — пояснили в компании.

К счастью, полностью с нам марка прощаться не намерена. В компании заявляют, что продолжат анализировать российский рынок с целью поиска других потенциальных возможностей для марки Smart. В свою очередь дилеры бренда продолжат оказывать услуги и поддерживать все модели, которые уже представлены на рынке.