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20 авг 2018

smart привез в Россию две спецверсии своих моделей

smart привез в Россию две спецверсии своих моделей
Автор фото: фирма-производитель

Автомобили smart занимают на российском рынке особое место: в сегменте субкомпактных автомобилей у них просто нет конкурентов. Правда, стоят они дорого, а на дорогах попадаются чаще всего машины из московского парка каршеринга

Тем не менее и в нашей стране есть те, кто хочет выделиться из потока на дороге. Для них smart приготовил две новые спецверсии. Одна из них программа персонификации Brabus tailor made.Она включает в себя уникальную гамму цветов окраски и иным оформлением интерьера.

Программа Brabus tailor made предлагает выполнить кузов и салон smart в любимом цвете и сочетать с неповторимой отделкой и цветом интерьера. Также можно заказать вышивку логотипа на подголовнике сиденья.

В то же время компания предлагает решения для тех, кто хочет полета фантазии и буйства красок, но по более привлекательной цене. Так, например, лимитированные серии в цветах «Британский гоночный зеленый», «Синий сапфир», «Шампань» или «Красный кармин» позволят сделать автомобиль заметным, при этом бережно отнесутся к вашему бюджету. Это пакетное решение включает в себя окраску кузовных панелей, ячейки безопасности и решетки радиатора в глубокие и чувственные оттенки.

Также в России представлена ограниченная серия smart Ushuaia Premium Edition. Экстерьер приобрел кипенно-белый оттенок, салон выполнен в черном цвете. Строгий цвет кузова разбавляют красные акценты на зеркалах, порогах и колесных дисках снаружи, на окантовке приборной панели и прострочке сидений в салоне.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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