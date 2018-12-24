Smart-пушка

Знаете ли вы, что Smart от Brabus больше не является самой быстрой версией этого маленького автомобиля? Один американский изобретатель придал «Смарту» максимальное ускорение, установив в него уникальный двигатель

Техника-маньяка зовут Билл Берг и, по всей видимости, ему было очень скучно, если возникла мысль взять «Смарт» и снабдить его газотурбинным двигателем от вертолета. Теперь автомобиль обладает мощностью в две тысячи лошадиных сил, что позволяет ему разгоняться до 354 километров в час. Кстати, до 257-273 километров в час автомобиль разгоняется приблизительно за девять секунд.

Интересно, что создатель смог сертифицировать свое творение, и теперь бешенный Smart может спокойно передвигаться по дорогам общего пользования. Правда, для этих целей он использует свой стандартный мотор, который никуда не делся. Видимо в этом есть смысл, так как на мощностях вертолетного «движка» автомобиль расходует 57 литров горючего за пять минут.