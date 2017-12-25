Российские дилеры smart начали прием заказов на хэтчбеки в фиксированной комплектации «Особая серия». Ранее автомобили в такой версии предлагал только «материнский» Mercedes-Benz. Машины появятся у дилеров 1 января следующего года.

Комплектация создана на основе отзывов и предпочтений клиентов марки. Все модели smart fortwo и smart forfour теперь доступны с увеличенным топливным баком 35 л, пакетом вещевых отсеков, обогревом сидений.

Также в комплектацию входит пакет Comfort: регулировка руля и сиденья водителя по высоте, электрорегулировка и подогрев боковых зеркал. Как и в предыдущем поколении smart, нынешняя «Особая серия» включает в себя панорамную крышу. В кабриолетах багажник оснащается горизонтальной шторкой с сетчатым карманом.

smart fortwo, forfour и cabrio с 90-сильнвым двигателем будут оснащаться со следующего года только с автоматизированной 6-ступенчатой коробкой twinamic. Эти же модели предлагаются с пакетом Cool&Audio. Его основные функции: автоматический климат-контроль и аудиосистема с интерфейсами AUX/USB и Bluetooth с функцией громкой связи, потоковым аудио для передачи музыки и приложением smart cross connect для мобильных телефонов.