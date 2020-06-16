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16 июн 2020

Компания SsangYong снова может сменить владельца

Компания SsangYong снова может сменить владельца

Корейская SsangYong Motor принадлежит индийскому промышленному гиганту Mahindra & Mahindra — он спас ее от банкротства. Спустя всего девять лет корейский автопроизводитель снова оказался на грани выживания и скоро может сменить владельца

Mahindra & Mahindra рассматривает возможность продажи SsangYong Motor, об этом агентству Reuters сообщил управляющий директор Mahindra & Mahindra Паван Гоенка (Pawan Goenka). При этом допускается и привлечение стороннего инвестора-партнера. «SsangYong нужен новый инвестор. Мы работаем с компанией, чтобы увидеть, сможем ли мы привлечь инвестиции», — рассказал Гоенка.

Mahindra, которая владеет 74,65% акций SsangYong, в начале текущего года собиралась вложить в SsangYong $423 млн, чтобы к 2022-му вывести компанию «в плюс». Однако из-за пандемии COVID-19 и рухнувших продаж еще в апреле промышленный конгломерат объявил, что не сможет инвестировать эти средства. Стоит также отметить, что и сама Mahindra столкнулась с серьезными трудностями, объявив о чистом убытке в размере $258 млн по результатам 2019 года. Пока потенциальных покупателей SsangYong Motor не предвидится, Mahindra & Mahindra будет внимательно следить за своими убыточными предприятиями в течение следующих 12 месяцев в рамках более широкой программы сокращения расходов и реструктуризации, детали которой еще не оглашаются.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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