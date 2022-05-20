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20 май 2022

SsangYong анонсировал кроссовер Torres

SsangYong анонсировал кроссовер Torres
Автор фото: фирма-производитель

Да, у этого корейского производителя дела идут не лучшим образом – банкротство, переход под внешнее управление и.т.д. Впрочем, компания жива и даже разрабатывает новые автомобили.

Совсем скоро состоится презентация очередной новинки – кроссовера Torres. Сразу несколько слов о названии – никаких испанских корней здесь нет, зато есть Чили. Название посвящено местному заповеднику Торрес-дель-Пайне. Отметим, что он входит в десятку лучших природных парков мира.

Внешность модели уже рассекретили – кроссовер получил угловатый дизайн. Создатели отмечают, что дизайн должен отсылать нас к одной из самых первых моделей SsangYong – внедорожника Korando.

Что касается технической части, то у машины будет несущий кузов. Силовые установки пока не раскрываются, но по предварительным данным машину предложат с двухлитровым атмосферным бензиновым мотором, а в следующем году нам покажут и электрическую версию кроссовера.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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