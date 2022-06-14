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14 июн 2022

Представлен SsangYong Torres

Представлен SsangYong Torres
Автор фото: фирма-производитель

Известно, что этот южно-корейский концерн в данный момент находится на грани банкротства. Более того, управляет предприятием внешний конгломерат, частично контролируемый государством. Впрочем, сложное состояние не мешает автопроизводителю жить и работать, выпуская интересные новинки

Итак, встречайте SsangYong Torres – среднеразмерный кроссовер, который расположится между флагманским Rexton и бюджетным Korando C300. Надо сказать, что новинка отсылает нас к самому первому Korando, образца 1996 года – взгляните, например, на вертикальные ламели решетки радиатора и круглые фары, по сути, это прямые заимствования.

SsangYong Torres будут предлагать с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 170 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Привод — передний или полный. В стандартную комплектацию входит комплекс систем превентивной безопасности, включающий контроль за движением по полосе, адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, мониторинг «слепых» зон.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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