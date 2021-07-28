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28 июл 2021

SsangYong анонсировал новый кроссовер

SsangYong анонсировал новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Положение дел этой корейской марки - крайне бедственное. Ее владелец – индийская компания Mahindra & Mahindra даже планирует выставить SsangYong на торги

Отрадно, что сложившаяся ситуация не мешает дизайнерам марки творить и мечтать. На днях они представили эскизы нового концептуального внедорожника X200. В облике кроссовера преобладают прямые линии. Интересный нюанс - дизайн передка с круглыми фарами и вертикальными прорезями решетки радиатора напоминает Jeep Wrangler. Впрочем, достаточно вспомнить, например, модель Korando и понять, что подобным в SangYong занимались уже давно.

А знаете ли вы, что корни этого копирования уходят глубоко в историю? Дело в том, что еще в шестидесятых годах SsangYong (тогда компания носила название Dong-hwan Motor) начала собирать Jeep CJ-5 по лицензии. Внедорожники предназначались для подразделений американской армии, которые несли службу на Корейском полуострове.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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