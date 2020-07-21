Появились изображения первого электрокара SsangYong

Компания SsangYong Motor опубликовала изображения своего первого «зеленого» автомобиля, который разрабатывает в рамках проекта под названием Е100

SsangYong поделилась некоторыми подробностями об электрокаре: он получит алюминиевый капот, который позволит снизить общую массу, и выйдет на рынок в начале следующего года. На изображениях видна компактная фальшрешетка радиатора, «двухэтажная» оптика со светодиодными полосами и рейлинги на крыше. По словам главы британского представительства SsangYong Ника Лаерда, новинка не станет принципиально новой моделью – она будет представлять собой электрическую версию нового кроссовера Korando, известного в России под именем Actyon.

Внешность электрокара получит отсылки к концепт-кару e-SIV, представленному на автосалоне в Женеве в 2018 году. SsangYong e-SIV комплектовался единственным электромотором мощностью 190 лошадиных сил и комплектом батарей емкостью 61,6 киловатт-часа, которые обеспечивали запас хода до 450 километров.