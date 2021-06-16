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16 июн 2021

SsangYoung готовится представить электрокар

SsangYoung готовится представить электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Очень необычно получить от терпящей финансовое бедствие компании вести о том, что дескать мы готовимся представить новинку, да не простую, а электрическую!

SsangYong пока хранит в секрете подробности о новинке. По предварительным данным, она будет представлять собой электроверсию Korando, он же Action (для некоторых рынков). От своего бензинового аналога электромобиль будет отличаться парой новых кузовных панелей, новыми бамперами  и фальшрешеткой радиатора.

Что касается технических аспектов, то  здесь информации нет.  Можно построить предположение о том, что серийная машина позаимствует силовую установку у концепта e-SIV, представленного на автосалоне в Женеве в 2018 году. Он комплектовался электромотором мощностью 190 лошадиных сил и батареей емкостью 61,6 киловатт-часа, которые обеспечивали запас хода до пятисот километров.

При написании новости использовалась информация:
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