Очень необычно получить от терпящей финансовое бедствие компании вести о том, что дескать мы готовимся представить новинку, да не простую, а электрическую!

SsangYong пока хранит в секрете подробности о новинке. По предварительным данным, она будет представлять собой электроверсию Korando, он же Action (для некоторых рынков). От своего бензинового аналога электромобиль будет отличаться парой новых кузовных панелей, новыми бамперами и фальшрешеткой радиатора.

Что касается технических аспектов, то здесь информации нет. Можно построить предположение о том, что серийная машина позаимствует силовую установку у концепта e-SIV, представленного на автосалоне в Женеве в 2018 году. Он комплектовался электромотором мощностью 190 лошадиных сил и батареей емкостью 61,6 киловатт-часа, которые обеспечивали запас хода до пятисот километров.