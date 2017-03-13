На своей странице в Facebook компания SsangYong опубликовала первые изображения своего нового флагманского кроссовера с рабочим названием «Проект Y400»

Судя по скетчам, новый автомобиль получит кузов универсал с острыми гранями и стильными выштамповками на крыльях, напоминающими аналогичный дизайнерский ход на кузове Lada X-Ray.

Внутреннее убранство буде выдержано в строгом стиле, а среди материалов отделки, судя по опубликованным скетчам, появится дерево и алюминий. Технические подробности пока держатся в тайне, на сегодняшний день известно, что новинка получит полный привод, а также широкий пакет современных систем стабилизации и безопасности. Премьера автомобиля назначена на 30 марта, когда прототип покажут на автосалоне в Сеуле.