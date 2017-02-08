Южнокорейская компания SsangYong рассказала о новой разработке своих инженеров – электрических стеклоподъемниках с системой сенсорного управления.

Новая технология, разработанная инженерами компании, позволит пассажирам поднимать или опускать стекло, просто коснувшись его. Технические детали пока не раскрываются, поскольку специалисты все еще работают над системой.

В частности, необходимо выяснить, какой именно способ взаимодействия с этой системой окажется наиболее предпочтительным для пользователей. Кроме того, остается еще и сертификация системы. Уже эти два шага могут серьезно повлиять на функционал новой системы. Впрочем, официальные представители SsangYong обещают продемонстрировать рабочий прототип уже в конце текущего года. Предполагается, что первым автомобилем, который получит сенсорные электростеклоподъемники станет кроссовер Tivoli.

Стоит отметить, что в компании заявляют, что это первая подобная технология в мире. Однако в позапрошлом году директор по дизайну группы компаний Jaguar Land Rover (JLR) Ян Каллум, рассказал журналистам, что британские инженеры занимались разработкой подобной системы. Как и в случае с SsangYong, в JLR не стали вдаваться в технические детали, но заявили, что такое новшество имеет все шансы стать весьма успешным на рынке.