Компания SsangYong не часто радует новыми серийными моделями, но исправно делает концепты к каждом крупному автосалону. Вот и в этом году корейцы привезли в Женеву концепт e-SIV, электрический кроссовер, который показывает как будет выглядеть кроссовер Actyon в будущем.

Кроссовер длиной 4460 мм имеет довольно агрессивный дизайн с «рубленными» формами, короткими свесами, модной ныне «двухэтажной» головной оптикой и затемненными сверху задними стойками, придающими крыше парящий эффект.

Технически SsangYong e-SIV не представляет собой ничего выдающегося. Кроссовер оснащен одним электромотором мощностью 190 л.с. и блоком батарей емкостью 61,6 киловатт-часа. По словам представителей компании запас хода от одной зарядке у e-SIV составляет порядка 450 километров. Максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. На 80% батареи заряжаются за 50 минут при условии использования станции быстрой зарядки.

Интерьер кроссовера «умеренно концептуален». Вся передняя панель это три экрана, один из которых выполняет роль приборной панели. На центральной консоли расположен вертикально ориентированный экран, а на центральном тоннеле расположены сенсорные панели.

Ы SsangYong говорят, что e-SIV оснащен системой полуавтономного вождения с адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе. При добавлении в систему всего одного сенсора, уровень автономности повышается до третьего, то есть машина сможет самостоятельно поворачивать, однако в ней все равно должен находиться водитель.

