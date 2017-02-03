Южнокорейская компания SsangYong выпустила на дорожные тесты первых прототипов своих электрических автомобилей.

О том, что южнокорейский автопроизводитель начал создание собственной линейки электрокаров впервые стало известно еще в конце прошлого года. Тогда руководитель британского подразделения компании Пол Уильямс заявил, что в модельном ряду SsangYong через три года появится ряд автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками.

«У компании есть план по выпуску гибридов и электрокаров, и автомобили следующего поколения подтвердят мои слова. Я видел документы, согласно которым в 2019 или 2020 году на рынке появятся электрические машины», - рассказал он.

К этому времени специалисты компании должны завершить работу над тремя новыми моделями, которые будут оснащаться как ДВС на традиционном топливе, так и экологически чистыми силовыми агрегатами. Ожидается, что первым автомобилем в «зеленой» линейке SsangYong станет серийная версия женевского концепта SIV-2, который заменит собой морально устаревший кроссовер Actyon.

Сейчас же стало известно, что SsangYong приступил к тестированию первых рабочих прототипов. К сожалению, технические детали будущих новинок пока держаться в секрете, однако уже сейчас известно, что силовой агрегат нового гибридного прототипа работает по последовательной схеме – в движение автомобиль приводит, непосредственно, электромотор, тогда как бензиновый двигатель выполнят роль генератора для подзарядки модуля литий-ионных аккумуляторов.

Как отметил Уильямс, в компании планируют объединиться с другим, более крупным автопроизводителем, которая займется поставкой элементов питания. На данный момент окончательное решение по этому вопросу еще не принято, однако руководство SsangYong видит в качестве наиболее перспективного партнера немецкую компанию BMW.