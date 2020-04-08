SsangYong умрет из-за коронавируса

Не исключено, что на фоне кризиса некоторые бренды вообще перестанут существовать. Такой риск есть в отношении SsangYong

Даже в «мирное» время корейский бренд не был слишком успешным. В 2011 году его выкупил индийский конгломерат Mahindra & Mahindra, который буквально спас SsangYong от банкротства. После этого компания иногда даже добивалась успехов. В 2015-м она показала новый кроссовер Tivoli, который помог встряхнуть продажи (они выросли до рекордных с 2003 года величин) и впервые за девять лет выйти на прибыль.

Однако затем SsangYong вновь стал убыточным. Mahindra, которой принадлежат 74,65% корейской марки, всего два месяца назад пообещала вложить в развитие бренда $423 млн, чтобы сделать его прибыльным к 2022 году. А еще планировалось представить полностью электрическую версию Korando уже в текущем году.

Но теперь Mahindra отменила эти планы. Компания попытается сократить траты для сохранения наличности на фоне COVID-19. «После продолжительных обсуждений, учитывая текущие и прогнозируемые денежные потоки, совет по слияниям и поглощениям принял решение о том, что Mahindra & Mahindra не сможет внести какой-либо новый капитал в SsangYong, и призвал компанию найти альтернативные источники финансирования», — сказали представители индийского гиганта.